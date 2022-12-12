2022/12/12 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال الضاري : بلد غني بايد الحرامية ..ايش يحصل الشعب؟

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ايش يحصل الشعب؟ قناة التغيير الفضائية.

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