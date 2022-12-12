2022/12/12 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يزور الحضرة القادرية في بغداد#العراق #بغداد #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/se7YsFSX4G

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) December 12, 2022

أجرى الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري زيارة إلى الحضرة القادرية في بغداد، وزار ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني، وتجول في أروقة الحضرة وأطلع على المكتبة القادرية التي تضم العديد من الوثائق والكتب والمخطوطات التاريخية النفيسة، مشددا على ضرورة الحفاظ والاهتمام بهذا الإرث الكبير.

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