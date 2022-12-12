مونديال قطر يقترب من تحطيم الرقم القياسي التهديفي في تاريخ كأس العالم

2022/12/12 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من خلال تسجيل فرنسا هدف الفوز على إنجلترا في الدور ربع النهائي برأسية للمهاجم أوليفيه جيرو في الدقيقة 88، سجل الأخير الهدف رقم 158 في مونديال “قطر 2022″ وفقا لإحصائيات الـ”فيفا”.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على موقعه، إنه لا يزال أمام اللاعبين في مباريات كأس العالم الحالية في قطر “تسجيل عدد آخر من الأهداف (14 هدفا) لتصبح النسخة المونديالية الأكثر تهديفا”.

وأوضح أنه تم تسجيل 158 هدفا في 60 مباراة حتى الآن في مونديال قطر، والرقم القياسي هو 171 هدفا في نسخة واحدة من البطولة، ونسخة 2022 لديها فرصة جيدة لتصبح النسخة الأغنى تهديفيا.

وأضاف “الفيفا”: “ببطء ولكن بثبات تقترب البطولة المقامة في قطر من الوصول للرقم القياسي للأهداف في نسخة واحدة، حيث ينتمي هذا الرقم القياسي حاليا إلى بطولتين وهما نسختي فرنسا 1998 والبرازيل 2014 حيث شهدت هاتان النسختان من كأس العالم هز الشباك بـ171 هدفا”.

وأتم: “في الوقت الحالي، مع بقاء أربع مباريات متبقية فإن نسخة كأس العالم 2022 تقدم أداء أفضل بكثير من جنوب إفريقيا 2010 (145 هدفا)، وألمانيا 2006 (147 هدفا).



سيكون من المفاجئ أيضا أن لا تتجاوز البطولة الحالية إجمالي أهداف نسخة كوريا واليابان في عام 2002 والتي شهدت تسجيل 161 هدفا، بينما تلوح في الأفق نسخة روسيا 2018 والتي سجل فيها 169 هدفا”.

ونشر الـ”فيفا” ترتيب نسخ المونديال حسب عدد الأهداف المسجلة:

171 هدفا: فرنسا 1998 والبرازيل 2014

169 هدفا: روسيا 2018

161 هدفا: كوريا/اليابان 2002

158 هدفا: قطر 2022

147 هدفا: ألمانيا 2006

146 هدفا: إسبانيا 1982

145 هدفا: جنوب أفريقيا 2010

141 هدفا: الولايات المتحدة 1994

140 هدفا: سويسرا 1954

132 هدفا: المكسيك 1986

126 هدفا: السويد 1958

115 هدفا: إيطاليا 1990

102 هدف: الأرجنتين 1978

97 هدفا: ألمانيا 1974

95 هدفا: المكسيك 1970

89 هدفا: تشيلي 1962 وإنجلترا 1966

84 هدفا: فرنسا 1938

80 هدفا: أوروغواي 1950

70 هدفا: أوروغواي 1930 وإيطاليا 1934.

المصدر: fifa.com

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