"ترتيبات تاريخية".. إعلان من الخطوط الجوية المغربية قبيل مواجهة فرنسا

2022/12/12 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشركة في بيان إنها وضعت جسراً جوياً بين الدار البيضاء والعاصمة القطرية، من خلال تأمين نحو نحو 30 رحالة بواسطة طائرات ذات سعة كبيرة

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