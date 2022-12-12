ضربة جوية تستهدف أوكاراً للإرهابيين وتوقع قتلى في حمرين

2022/12/12 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذ طيران القوة الجوية، اليوم الاثنين، ضربات "دقيقة" استهدفت أوكاراً تابعة للإرهابيين، وأوقعت قتلى، ضمن بحيرة حمرين.

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