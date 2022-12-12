بالوثيقة.. الدفاع تعيد تكليف قادة عسكريين وتحدد 90 يوما لتقييمهم

2022/12/12 | 18:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع عن إعادة تكليف عدد من القادة العسكريين في مناصبهم على ان يتم تقييمهم بعد 90 يوما.

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