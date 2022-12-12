2022/12/12 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل طيران القوة الجوية ينفذ ضربات دقيقة على اهداف تابعة لاوكار ارهابين ضمن بحيرة حمرين وحسب المعلومات الاولية الضربة اسفرت عن مقتل ٣ أرهابيين كحصيلة اولية

ظهرت المقالة مقتل 3 ارهابيين بضربة جوية ضمن بحيرة حمرين أولاً على ايرث نيوز.

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