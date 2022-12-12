الحكيم يؤكد لـ بلاسخارت أهمية دعم الحكومة سياسياً وشعبياً

2022/12/12 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد زعيم التيار الحكمة عمار الحكيم ، اليوم الاثنين، خلال استقباله الممثلة الاممية في العراق جينين بلاسخارت أهمية دعم الحكومة سياسياً وشعبياً.

وقال الحكيم في بيان “مستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي ودور المنظمة الأممية في دعم العراق لتجاوز التحديات، ملفات بحثناها خلال استقبالنا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت”.

واضاف الحكيم “أكدنا أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها لتحقيق التطلعات المرجوة منها، كما بيّنا ضرورة تقديم الخدمات كسبيل أمثل وأقصر لاستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي”.

وتابع “دعونا إلى دعم الحكومة سياسيا وشعبيا وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وأشرنا أيضا إلى أن الانتصارات التي حققها العراق في جميع الميادين كانت نتاجا لتغليب المصلحة العامة والتنازل لصالح العراق”.

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