الثقافة توضح بشأن المنحة الصحفية

2022/12/12 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الثقافة، بشأن بشأن المنحة التشجيعية للصحفيين والادباء والمثقفين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” “تمت المباشرة بإصدار بطاقة الماستر كارد للمشمولين لان هذه البطاقة تضمن التوزيع الصحيح والعادل لجميع المستفيدين والمستحقين من ضمن النقابات والاتحادات لاننا وجدنا خلال العام الماضي تكرار بالإسماء بين النقابات والاتحادات وان هذا الاجراء لتقاطع المعلومات وصحة التوزيع ووصول الحقوق الى اصحابها”.

وأشار الى ان “اصدار البطاقة لايمكن ان يكون الا بالتنسيق مع الوزارة والجهات التي لديها قاعدة بيانات ولا يوجد تعليمات عن الانتساب الجديد والاليات”.

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والاثار أعلنت المباشرة بتحويل المنحة التشجيعية للصحفيين والأدباء والفنانين والتشكيليين والشعراء الشعبيين وبقية الشرائح المشمولة الى نظام الدفع الالكتروني.

وبينت ان الدائرة استطاعت كشف العديد من المشمولين المزدوجين من مستفيدي المنحة في أكثر من نقابة” مجدداً التأكيد ان “المكافأة لن تكون منقوصة هذا العام، وسيتسلم البطاقة كل من شُمل بالمنحة التشجيعية العام الماضي”.

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