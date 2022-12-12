الثقافة تُعلن المباشرة بتحويل المنحة التشجيعية الى نظام الدفع الالكتروني

2022/12/12 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، عن وجود عدد كبير من مزدوجي الاستفادة من المنحة التشجيعية في عدد من النقابات، فيما اعلنت المباشرة بتحويل المنحة التشجيعية الى نظام الدفع الالكتروني.وقال مدير عام […]

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