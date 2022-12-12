برلماني يدعو لإدراج تخفيض سعر الصرف بموازنة 2023

2022/12/12 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص دعا عضو مجلس النواب بهاء نوري، اليوم الاثنين، الى تخفيض سعر الصرف تدريجياً حتى لايتضرر احد.وقال نور في تصريح خاص لـ/ المركز الخبري الوطني/ انه”طالبنا الحكومة بإدراج تخفيض سعر الصرف […]

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