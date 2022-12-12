خلال استقباله لبلاسخارت.. الحكيم يؤكد أهمية دعم الحكومة سياسياً وشعبياً

2022/12/12 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية

الحكيم، اليوم الاثنين، مع الممثلة

الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في

العراق جينين هينيس-بلاسخارت، مستجدات

الشأن السياسي العراقي والإقليمي ودور

المنظمة الأممية في دع

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