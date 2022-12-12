"تم إطعامي للذئاب".. ميغان ماركل في مقطع دعائي لوثائقي نتفليكس عن قصة مغادرتها والأمير هاري بريطانيا

2022/12/12 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت دوقة سا****، ميغان مارك أنها "أطعمت الذئاب" قبل أن تغادر بريطانيا مع زوجها الأمير هاري، دوق سا****، في مقطع دعائي جديد للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" على نتفليكس.

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