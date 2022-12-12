دبي تحتضن المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام

2022/12/12 | 18:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي -الزمان استضافت دبي المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام في فندق دوست ثاني الذي عقده المركز العربي الاوربي للقانون الدولي وحقوق الانسان برئاسة الامين العام للمركز العربي الاوربي الدكتور ايهان الجاف وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والوزراء والاعلاميين و الاكاديميين وقادة صناع السلام في العالم العربي وشارك في الموتمر الشيخ سالم القاسمي و الشيخة سميرة […]

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