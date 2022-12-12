مجلس الوزراء يصوت بالإجماع على إقرار البرنامج الحكومي

2022/12/12 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، بالإجماع على إقرار البرنامج الحكومي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت بالإجماع على إقرار البرنامج الحكومي".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد ترأس، اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة البرنامج الحكومي.

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