الملاحة الجوية: الأجواء العراقية تشهد زخماً بحركة طائرات جميع الشركات العالمية 

2022/12/12 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية أحد تشكيلات وزارة النقل، الاثنين، أن الأجواء العراقية تشهد زخماً بالحركة حالياً من جميع شركات الطيران العالمية.

وقال مدير عام الشركة، علي محسن هاشم، إن "الشركة تقوم بإدارة وتنظيم سلامة وانسيابية الحركة الجوية العاملة في الأجواء العراقية لجميع الطائرات المدنية والعسكرية وبكل قواطع العمليات الجوية والمتمثلة في مركز المراقبة الجوية ووحدة الاقتراب وأبراج المراقبة الجوية في كافة المطارات العراقية والقواعد الجوية وإسناد ودعم من أقسام اتصالات الطيران ومعلومات الطيران والجودة والسلامة والتدريب".

وأضاف هاشم، أن "العمل يجري وفق سياقات وإجراءات وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمات الأخرى التي تختص بقطاع الطيران".

ولفت إلى أن "الأجواء العراقية تشهد زخماً بالحركة الجوية حالياً من جميع شركات الطيران العالمية نتيجة للخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة من مراكز العمليات الجوية كافة، من أجل سلامة وديمومة وانسيابية حركة الطائرات بكل أنواعها في الفضاء الجوي العراقي".

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