انتخاب وزير النفط العراقي رئيساً لمجلس وزراء منظمة

2022/12/12 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، الاثنين، انتخاب وزيرها حيان عبد الغني رئيسا لمجلس وزراء منظمة "أوابك" بدورته الجديدة للعام 2023.

وقالت الوزارة في بيان تلقته، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني أكد حرص العراق على تفعيل دور منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" وأهمية بناء رؤى جديدة للتعاون والتعاطي الواقعي مع التحديات التي تواجه الأسواق العالمية، والدول المنتجة للنفط".

وأكد وزير النفط بحسب البيان، أن "أغلب الدول العربية المنضوية في منظمة "أوابك" تمثل وتشكل ثقلاً كبيراً في الإنتاج النفطي العالمي، ولهذا يتطلب إعادة النظر في نظامها الأساسي، وبما يمكنها من لعب دور أكبر لتحقيق تطلعاتها، في التعامل الواقعي مع التحديات التي تواجه السوق النفطية، وصولاً إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق العالمية".

وأشار إلى "أهم التحديات التي تواجه الأسواق النفطية، هي "جيوسياسية"، وصحية، والحروب والتوترات العسكرية"، مشدداً "أننا نعمل في "أوبك بلس "للتخفيف من كل هذه المؤثرات"، مؤكداً، أن "التوترات السياسية واحدة من العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتضرر المنتجين والمستهلكين في آن واحد، وعلينا توظيف النفط والطاقة للتقريب بين الدول، وتجنيب الأسواق العالمية تداعيات الصراعات السياسية، وأن الصراع الأوروبي - الروسي أثر سلباً على استقرار الأسواق العالمية"، معبراً عن أمله "في لجوء الأطراف المعنية إلى الحوار".

وأضاف البيان أنه "تم انتخاب نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني رئيساً لمجلس وزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوابك) " بدورته الجديدة لعام 2023، واختيار ممثل العراق في المنظمة نصير عزيز جبار رئيساً للمكتب التنفيذي".

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