"المفوضية الأوروبية" تراجع موقفها بعد فضيحة النائبة اليونانية

2022/12/12 | 19:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الاثنين، على فضيحة تشكيل مجموعة ضغط داخل البرلمان الأوروبي، تورط فيها مسؤولون من قطر، بحسب مزاعم.

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