2022/12/12 | 19:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنباء عن وفاة قائد قوات الكوماندوز في إقليم كردستان إثر إصابته قبل أسابيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/12 | 19:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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