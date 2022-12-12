برلماني يدعو لإدراج تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة- عاجل

2022/12/12 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا عضو مجلس النواب، بهاء نوري، اليوم الاثنين، لإدراج تخفيض سعر صرف الدولار بموازنة 2023.

وقال نوري، في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "طالبنا الحكومة بإدراج تخفيض سعر الصرف بموازنة 2023، وأن يكون تدريجيًا حتى لا يتضرر المواطن ولا التاجر ولا الحكومة".

وبين: "التخفيض من صلاحية مجلس النواب اذا كان قبل التصويت اما بعد التصويت يخرج من صلاحياته".

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