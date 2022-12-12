الطائرات العراقية تدمر وكراً بداخله 4 إرهابيين في ديالى

2022/12/12 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، أن الطائرات العراقية دمرت وكراً بداخله 4 إرهابيين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "استمرارا للنهج التعرضي ووفقاً للخطط الأمنية المعدة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، دمرت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 وكرا بداخله 4 عناصر عصابات داعش الإرهابية في ناحية قره تبه في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

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