2022/12/12 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري ،اليوم الاثنين،بتخصيص 5000 رحلة مدرسية و 500 سبورة إلى مدارس ميسان.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”الجبوري التقى اليوم، مدير عام تربية ميسان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يوجه بتخصيص 5 الاف رحلة مدرسية لمدارس ميسان المركز الخبري الوطني.

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