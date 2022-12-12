2022/12/12 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، ان القطاع المصرفي العراقي شهد تطوراً كبيراً في عمله واكتسب الثقة الدولية، مبيناً ان البنك واجه التحديات المالية والاقتصادية بدوره الريادي. وذكر بيان للبنك المركزي تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي: واجهنا التحديات المالية واكتسبنا الثقة الدولية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: واجهنا التحديات المالية واكتسبنا الثقة الدولية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: واجهنا التحديات المالية واكتسبنا الثقة الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).