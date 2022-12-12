2022/12/12 | 19:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _xFRVEXNdak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغلاء الفاحش يضرب الاسواق ويشل الحركة الاقتصادية ومطالبات بسلة غذائية كافية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغلاء الفاحش يضرب الاسواق ويشل الحركة الاقتصادية ومطالبات بسلة غذائية كافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).