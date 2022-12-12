تأكيدا للسومرية.. بيان رسمي بشأن ضربة حمرين

2022/12/12 | 19:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن تدمير وكر لعصابات "داعش" في ديالى بواسطة طائرات F_16 التابعة للقوة الجوية العراقية.

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