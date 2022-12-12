2022/12/12 | 19:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0W3tj2T7Mpo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تشرد وعنف.. المجتمع العراقي ينحدر الى هاوية التفكك | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تشرد وعنف.. المجتمع العراقي ينحدر الى هاوية التفكك | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).