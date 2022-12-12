الأسواق تترقب آخر اجتماعات

2022/12/12 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تترقب الأسواق هذا الأسبوع، الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لهذا العام، والذي من المرجح أن يرفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 4 إلى 4.5 بالمئة.

الأسواق سعّرت هذه التوقعات بالفعل، وبالتالي أي مفاجأة تحصل على هذه الجبهة، ستؤدي بالطبع الى ردة فعل قوية متمثلة بتقلبات حادة للأسعار.

بالإضافة إلى اجتماع الفيدرالي المهم، هناك بيانات التضخم والتي تترقبها أيضا الأسواق بشغف.

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