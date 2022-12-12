هذه أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على

2022/12/12 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر موقع "تيك توك" قائمة بأكثر مقاطع الفيديو مشاهدة لعام 2022، فمن مقطع الطفلة التي تدافع عن نفسها أمام والدتها إلى فيديو زرافة الشوكولاتة الذي انتشر بشكل كبير، وصولًا الى مقطع المغنية ونجمة "تيك توك" ليزو وهي تعلم معجبيها تصميم الرقصات على أنغام أغنيتها "About Damn Time"...إليكم قائمة ببعض المقاطع الفيروسية.

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