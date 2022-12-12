حراك نيابي لإعادة العمل بنظام الإعفاء الكلي

2022/12/12 | 19:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت لجنة التربية النيابية، الإثنين، بإعادة العمل بنظام الإعفاء الكلي.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، إنه “استضافت لجنة التربية النيابية برئاسة النائب زيتون حسين الدليمي رئيس السن وحضور اعضائها اليوم الاثنين رياض عبد الله كريم مدير عام المناهج”.

وأضافت، “وناقش المجتمعون واقع المناهج الدراسية وآلية تكييفها للتخفيف عن كاهل الطلبة بسبب الظروف الصعبة خلال الـ3 سنوات السابقة بالإضافة الى التغييرات التي حصلت في بعض المواد الدراسية للمرحلة الاعدادية والمتوسطة وعلى وجه الخصوص مادة اللغة العربية للصف السادس الاعدادي/الفرع العلمي”.

وتابعت، “كما تم مناقشة تكييف مادة الاجتماعيات لطلبة الثالث المتوسط ، و امكانية ايجاد معالجة جذرية لمادة علم الارض للمرحلة الاعدادية/الفرع العلمي”.

واوصت لجنة التربية وفق البيان، بـ”ضرورة ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة للتخفيف عن كاهل الطلبة”.

وختم البيان، “طالبت اللجنة بإعادة النظر بالعمل بنظام الإعفاء الكلي لما له دور في تشجيع الطالب للدراسة والتفوق فضلا عن التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الوزارة”.

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