بريتيش كولومبيا تقدم دعما ماديا جديدا وإليك ما يجب معرفته

2022/12/12 | 19:54 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحاكم ديفيد إيبي الأسبوع الماضي، على أن العائلات والشركات الصغيرة ستحصل على خصم BC Hydro وائتمان جديد للقدرة على تحمل التكاليف هذا الشتاء.قال الحاكم ديفيد إيبي في بيان صحفي: “يشعر الناس والشركات الصغيرة في جميع أنحاء كولومبيا البريطانية بضغوط التضخم العالمي”.“إنه الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى استمرار وجود حكومتهم من أجلهم.[…]

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