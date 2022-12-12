2022/12/12 | 19:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، الإثنين 12/12/2022، الاجتماع...

ظهرت المقالة بغداد والاقليم يشكلان لجان لحلحلة جميع المشاكل العالقة أولاً على المسلة.

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