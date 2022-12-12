2022/12/12 | 19:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: إبراهيم العبادي حسنا فعل السيد رئيس مجلس الوزراء بحضوره الى ملتقى...

ظهرت المقالة مراكز الأبحاث العراقية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراكز الأبحاث العراقية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراكز الأبحاث العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).