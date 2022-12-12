المغرب ونهائي المونديال.. هل تتحقق نبوءة فيلم 2006؟

2022/12/12 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل 16 عاما، حلم لاعب كرة قدم مغربي بوصول المنتخب الوطني إلى نصف النهائي ثم إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم، وفي عام 2022 بات هذا الحلم أقرب إلى التحقيق

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