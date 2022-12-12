2022/12/12 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجدُ والخلود لشهداء الناصرية – وليد الشطري ستنتصر أرادة الحياة..الموت للمجرمين الطغاة..رسالتي لمن أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين أبناء الناصرية قلب العراق الثائر ..جريمتكم بأغتيال الشهداء لن تمر مرور الكرام..خذها من الثوار..عواصف أستنكار..من ساحة الحبوبي ..صرخة شعب جبار..شرارة التغيير تلوحُ في الأفق بأزاحةالطبقة السياسيةالمجرمة الفاسدة..دماء الشهداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجدُ والخلود لشهداء الناصرية – وليد الشطري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجدُ والخلود لشهداء الناصرية – وليد الشطري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).