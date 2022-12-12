2022/12/12 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم العالمي لمكافحة الفساد – محمد رشيد السامرائي يعتبر الفساد الاداري والمالي من الجرائم المهمة وذلك لما تلعبة من دور مباشر في تخريب مؤسسات الدولة وأنهيار اقتصاد البلد وزعزعة ثقة المواطن في الحكومة وتشوية سمعة الوطن الداخلية والخارجية ، وخطورة هذه الجريمة تكمن في أن جريمة الفساد لاتعتبر من الجرائم الفردية وأنما تتعدد الأطراف المشاركين […]

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