2022/12/12 | 20:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية ومقترحات تنميتها – أمين عباس نذير بعد إعلان الحكومة العراقية عن انتصارها على تنظيم الدولة الإسلامية (ISIS) نهاية عام 2017 وعقد “مؤتمر إعادة الإعمار” في مطلع عام 2018 دخل العراق فترة جديدة تركزت حول البناء الاقتصادي.ومع ذلك وبسبب قيود فرضتها عوامل مختلفة في الداخل والخارج، واجهة عملية إعادة الإعمار والاستقرار الاجتماعي […]

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