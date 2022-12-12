2022/12/12 | 20:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H3NRukQsu2s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سنان السعدي : ولاءات العراق موزعة على اكثر من دولة في المنطقة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سنان السعدي : ولاءات العراق موزعة على اكثر من دولة في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).