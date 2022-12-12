الحشد الشعبي يُعلن اصدار “القضاء” حكماً بالاعدام لأحد عناصر داعش الارهابي

2022/12/12 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ان القضاء العراقي اصدر حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق أحد عناصر فلول “داعش” الإرهابي.وذكر بيان للهيئة تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ان” القضاء […]

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