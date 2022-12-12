من يوم غد ولمدة ثلاثة اشهر.. السوداني يمهل المدراء العامين لتقييم ادائهم

2022/12/12 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أن البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء […]

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السوداني يمهل المدراء العامين لتقييم ادائهم المركز الخبري الوطني.

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