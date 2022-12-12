فاطمة.. أن تكوني ملهمة وتتركي الأثر في العمل الإنساني

2022/12/12 | 20:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الطريق واضحًا بالنسبة لها، فبفضل دعم العائلة، ونهج الإمارات في دعم الشابات، توجهت نحو العمل الإنساني، وإيجاد طرق جديدة للدفع نحو استدامته.حصلت على دعم مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم، فتفوقت في المجال الذي اختارته.هذه قصة فاطمة.

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