بسبب إيموجي على الفيسبوك مقتل شخص وإصابة آخرَين في العراق.. ما القصة؟

2022/12/12 | 20:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الرموز التعبيرية في وسائل التواصل المعروفة باسم "الإيموجيز" سهلة الاستخدام ومعبرة عن المشاعر، حيث بإمكانك بكبسة واحدة تبتسم..تضحك..تغضب..تعبس..أو تذرف الدموع.

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