2022/12/12 | 20:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط يعلن تشكيل 3 لجان مشتركة لمناقشة قانون الموازنة وقانون النفط والغاز وعمل المنافذ الحدودية

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