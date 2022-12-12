2022/12/12 | 20:45 - المصدر: الجزيرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استعرضت حلقة (2022/12/12) من برنامج "شبكات" مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في العراق بسبب رمز تعبيري على فيسبوك أرسل بالخطأ، في إحياء ذكرى وفاة شخص من إحدى العشائر بمحافظة بابل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات (2022/12/12)) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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