شبكات (2022/12/12)

2022/12/12 | 20:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرضت حلقة (2022/12/12) من برنامج "شبكات" مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في العراق بسبب رمز تعبيري على فيسبوك أرسل بالخطأ، في إحياء ذكرى وفاة شخص من إحدى العشائر بمحافظة بابل.

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