أهم فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها في الجلسة الاستثنائية

2022/12/12 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة “تقدم”، اليوم الاثنين، أهم فقرات البرنامج الحكومي التي تم التصويت عليها في الجلسة الاستثنائية.

وقال مصدر حكومي للوكالة الرسمية، إن “اهم فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها في الجلسة الاستثنائية تضمنت توزيع 500 الف قطعة سكنية مع قروض ميسرة، وانشاء مدن سكنية جديدة كاملة الخدمات، فضلا عن فتح ست مستشفيات كبرى في محافظات (بابل، النجف، ذي قار، كربلاء، ميسان، البصرة، تكريت)”.

وأضاف أن “البرنامج يشمل ايضاً انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة (البصرة 400 سرير، ميسان، 400 سرير، الانبار 200 سرير)، وبناء 2000 الى 5000 مدرسة/ ضمن صندوق العراق للتنمية- قطاع التربية”.وتابع: “كما تتضمن الفقرات المصوت عليها البدء بشكل عاجل بمشروع متكامل لفك الاختناقات المرورية في بغداد بانشاء انفاق ومجسرات وجسور وتأهيل الطرق السريعة”، مؤكداً التصويت على اطلاق الرخصة الرابعة لتأسيس شركة اتصالات وطنية، تأخذ على عاتقها تحسين الخدمة وخفض اسعارها”.وبين أن “البرنامج يهتم ايضاً بتحسين ورفع مفردات السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة الإعانة، إضافة إلى زيادة القروض الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة وذلك بزيادة رأس مال الصندوق اربعة أضعاف عن مبالغه الحالية”.

وأكد أن “فقرات البرنامج الحكومي المصوت عليها تشمل ايضاً زيادة أعداد المعين المتفرغ لرعاية ذوي الاعاقة”، لافتا الى تنفيذ حملة كبيرة ومستعجلة لصيانة محطات انتاج الطاقة الكهربائية (انجاز المحطات الجديدة، نصب محطات متنقلة، استكمال مشاريع الطاقة الشمسية”.

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