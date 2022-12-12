وزارة التربية تعلق على موعد إنتهاء الدوام المزدوج

2022/12/12 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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علقت وزارة التربية، اليوم الاثنين، على موعد الانتهاء من ملف الدوام المزدوج في المدارس.وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت علي “تقدم” ان :”الانتهاء من ملف الدوام المزدوج او الثلاثي رهين افتتاح مؤسسات حكومية جديدة فهنالك الكثير من المشاريع الصينية”.واضاف “هنالك توسع سكاني ملحوظ في العراق وان جميع المعطيات الموجودة تشير الى ارتفاع باعداد السكان وان المديرية العامة للتخطيط تزودنا بالارقام، وتحسب نسبة النمو على المدى البعيد”.واكد السيد “حرص الوزارة على التقليل من حالة الاختناقات في المدارس”، عاداً اياه “من الاولوليات”.

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