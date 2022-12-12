مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في البصرة

2022/12/12 | 20:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاص بحادث سير في محافظة البصرة.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “شخص لقي مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة حادث انقلاب عجلة صالون بسبب السرعة على طريق خور الزبير باتجاه البصرة”.

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