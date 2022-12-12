تحذير من تضخم جديد في العراق سيؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية

2022/12/12 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

توقعت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، اليوم الإثنين، حدوث ضغط تضخمي جديد في العراق يؤدي الى ارتفاع المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة.

وقالت سميسم في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق يستورد اغلب السلع والمواد الغذائية من الخارج وبالتالي فإن السوق يعتمد بصورة اساسية على سعر الدولار وكلما ارتفع سعر الدولار ارتفعت الأسعار في الأسواق لجميع المواد المستوردة".

واضاف، انه "من المتوقع حصول ضغط تضخمي جديد يصادف الأسواق العراقية ويدفع باتجاه ارتفاع الأسعار ولا سيما المواد الغذائية كون ان اغلب المواد الغذائية يتم استيرادها من خارج البلاد".

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