2022/12/12 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رجال قبل الاوان..



عمالة الأطفال في العراق تتفاقم المركز الخبري الوطني.

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