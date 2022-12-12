2022/12/12 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير العدل خالد شواني ، اليوم الاثنين، ان مشروع الاتمتة مهم جداً والوزارة تقدم كافة التسهيلات لانجازه.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” شواني اطلع اليوم،على الموقع التجريبي لمشروع الاتمتة الالكترونية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العدل يوجه بتقديم كافة التسهيلات لإنجاز مشروع “الاتمتة” الالكترونية المركز الخبري الوطني.

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