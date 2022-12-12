2022/12/12 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kShkXnCSBn0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بـغداد - أربـيل - السليمـانية.. خطوط التماس وخطوات الحل في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بـغداد - أربـيل - السليمـانية.. خطوط التماس وخطوات الحل في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).